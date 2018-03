"Mathilde weet goed wat er leeft in maatschappij" WENDY DE TANDT (39) AAN TAFEL MET KONINGIN FRANK EECKHOUT

08 maart 2018

02u48 0 Geraardsbergen Koningin Mathilde heeft gisteren gesproken met twaalf markante Oost-Vlaamse vrouwen. Eén van hen was Wendy De Tandt uit Geraardsbergen. "Samen met de koningin hadden we het over de positie van de vrouw in de 21ste eeuw. Voor mij was het een hele eer om samen met de koningin aan tafel te zitten", glundert De Tandt.

De Oost-Vlaamse rolmodellen die gisteren aan tafel schoven met koningin Mathilde, zijn een weerspiegeling van de dynamiek in de provincie: van sportvrouw tot kok, van magistraat tot gemeentesecretaris en van vrijwilligster tot professor. Bij die 12 vrouwen ook Wendy De Tandt (39). Zij is al 12 jaar algemeen directeur van het maatwerkbedrijf De Dagmoed.





De Dagmoed

"Wij zijn een bedrijf dat 66 mensen tewerkstelt die moeilijk toegang hebben tot het normale arbeidscircuit. Vol passie en vertrouwen begeleiden 16 personen hen in hun persoonlijk traject dat afgestemd wordt op hun competenties. Dankzij de intensieve begeleiding zijn onze mensen in staat kwalitatieve producten en diensten af te leveren. Kwaliteit en flexibiliteit staan dan ook steeds voorop bij De Dagmoed, niet alleen voor onze werknemers, maar evenzeer voor onze klanten. Toch is onze branche nog steeds een mannenbastion waar ik vaak tegen een glazern plafond stoot. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ik een uitnodiging gekregen heb om de koningin te ontmoeten", denkt De Tandt.





De ontmoeting met koningin Mathilde heeft bij De Tandt een blijvende indruk nagelaten. "Zij is een warme vrouw die met haar twee voeten in de realiteit staat. Ondanks haar afgeschermd leven weet ze goed wat er leeft in de maatschappij. Ze beseft dat het als vrouw niet simpel is om zowel leidinggevend, werkend als moeder te zijn. Als vrouw moeten we ons dubbel zo hard bewijzen om au serieux genomen te worden. Om elke vrouw de kans te geven zich te ontplooien, pleit ik voor betaalbare kinderopvang. Want werken is meer dan alleen centen verdienen. Vrouwen moeten ook kunnen tonen wat ze in hun mars hebben", meent De Tandt.





Vooroordelen

Volgens de algemeen directeur van de Dagmoed kan je de positie van de vrouw vergelijken met de arbeidskrachten die ze tewerkstelt. "Ook deze mensen moeten opboksen tegen vooroordelen. Veel mensen denken dat ze traag zijn of dat ze geen kwaliteit leveren. Maar dat klopt niet. Door de goede begeleiding die ze krijgen, lukt dat wel en voelen deze mensen zich belangrijk. In een ideale wereld zou elke man of vrouw, wit of zwart, met krullen of sluik haar moeten doen waar hij of zij goed in is en gelukkig van wordt om zo zijn of haar steentje bij te dragen tot de maatschappij. Maar daarvoor moeten nog heel wat vooroordelen weggewist worden", besluit De Tandt.