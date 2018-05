'Macho' krijgt 2 maanden rijverbod 19 mei 2018

02u32 0

De 23-jarige K. S. uit Overboelare heeft een bolwassing gekregen voor "machogedrag" op het kruispunt van de Grotestraat met de Collegestraat in Geraardsbergen. De jongeman probeerde er indruk te maken door er met zijn getunede wagen aan hoge snelheid op te trekken. "De school was net uit en hij wou er wat stoer doen", vertelde zijn advocaat. Hij was ook niet aan zijn proefstuk toe. Zo liep hij ondanks zijn jonge leeftijd al vier voorgaande veroordelingen op. "De politie kent hem dan ook al. Als vrachtwagenchauffeur heeft hij een voorbeeldfunctie. Het is dan ook hoog tijd dat hij even aan de ketting wordt gelegd." De politierechter legde hem een geldboete van 320 euro en 2 maanden rijverbod op. (TVR)