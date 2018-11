‘Heraanleg kruispunt De Vier Wegen had veel beter gekund’ Frank Eeckhout

19 november 2018

16u49 0 Geraardsbergen Volgens Filip D’Hose en Patrik Coone van N-VA Geraardsbergen werden er bij de heraanleg van het kruispunt van de N42 met de N460 in Schendelbeke heel wat kansen gemist om de mobiliteit op de Astridlaan te verbeteren.

“Wij weten dat het om gewestwegen gaat maar de stad heeft wel inspraak gekregen bij het ontwerp voor de heraanleg van het kruispunt. Op geen enkel moment is de stad daarop ingegaan. Noch de omwonenden noch de dorpsraden zijn hierover bevraagd", zegt gemeenteraadslid Filip D’Hose.

Patrik Coone, die het dossier al jaren volgt, is vrij scherp voor het gemeentebestuur. “Dit is echt een gemiste kans. Het kruispunt is allerminst veiliger geworden voor de zwakke weggebruikers. Wij vinden het kras dat er geen verkeerslichten worden voorzien omwille van één handelszaak die hier last zou van ondervinden. De verkeersveiligheid van duizenden weggebruikers wordt hierdoor opgeofferd aan de commerciële belangen van enkelen", stelt Coone.