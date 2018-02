'Giesbergse avond' in wijkcentrum De Poort 13 februari 2018

02u55 0

Wijkcentrum De Poort organiseert op woensdag 28 februari van 17.30 tot 20.30 uur een 'Giesbergse avond'. Je kan er proeven van lekkere streekproducten, zelf mattentaarten leren bakken, deelnemen aan de Giesbergse quiz en de stadsgidsen vertellen je hun boeiendste verhalen. Inschrijven kan tot en met 23 februari op het nummer 054/43.20.02 of via mail naar depoort@ocmwgeraardsbergen.be en kost 2 euro per persoon. (FEL)