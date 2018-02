"En nu nog Ronde weer naar hier halen ..." VEEL VOLK VOOR AANKOMST OMLOOP AAN HALSESTEENWEG CLAUDIA VAN DEN HOUTE EN FRANK EECKHOUT

26 februari 2018

02u44 0 Geraardsbergen De eerste aankomst van De Omloop in Meerbeke heeft zaterdag veel volk gelokt. Meerbeke beleefde terug een beetje de glorie van weleer toen de Ronde van Vlaanderen nog aankwam op de Halsesteenweg. "Prachtig deze nieuwe aankomst, het brengt terug leven in Meerbeke. Er is geen mooiere aankomst dan hier. Nu alleen De Ronde nog terugkrijgen en het kan niet meer stuk", klinkt het.

Het is al van 2011 geleden dat de Ronde van Vlaanderen nog aankwam op de Halsesteenweg in Meerbeke. Sindsdien bleef het er stil op wielervlak, maar zaterdag kwam de Omloop Het Nieuwsblad voor het eerst aan op de Halsesteenweg, waar hij vijf jaar zal aankomen. De Omloop doet de laatste 60 kilometer van het oude parcours van de Ronde van Vlaanderen, met dus ook de oude aankomst. Daar kwam veel volk naar kijken.





Gemis

Er was weliswaar minder volk dan tijdens de aankomst van de Ronde, ook al door het koude weer, maar het was duidelijk dat Meerbeke de Omloop omarmde. "Super dat de Omloop hier aankomt", zegt Nadine De Brouwer uit Meerbeke. "Toen de Ronde verdween, hebben we dat jaren moeten missen, het was een verlies. Dit is een beetje 'back to the glory' en terug naar de jeugd. Ik was nog klein toen ik voor het eerst de Ronde zag aankomen. Het is dan ook nostalgie, ik ben opgegroeid met de koers. Ik ben er zelfs de liefde van mijn leven tegengekomen. We moeten er als Meerbekenaren terug een beetje inkomen, maar we zijn er klaar voor", aldus Nadine. Ook de Meerbeekse Lutgarde is enthousiast: "Het is net alsof de Ronde van Vlaanderen terug is. Het brengt terug leven in Meerbeke, dat was iets dat we kwijt waren."





Fans uit Rotterdam

Niet alleen de Meerbekenaren, maar ook de andere Ninovieters waren zeer blij met de aankomst: "Prachtig. Het volk is terug naar hier gekomen", zegt Nicole Neckebroeck uit Pollare. "Dit is dan ook de ideale aankomstplaats, met een mooie aanloop van 800 meter. Als de Ronde nu ook nog zou terugkomen, zou het niet meer stuk kunnen." Ook Glenn De Saedeleer uit Denderwindeke was heel blij: "Ik was zo'n 16-17 jaar toen ik voor het eerst naar de aankomst van de Ronde kwam kijken. Tijdens de aankomst van de Ronde was er nog meer volk, maar er is toch een mooie opkomst. De mensen willen buiten komen. Ook de volgende jaren komen we terug naar de aankomst kijken. De Omloop passeert in Denderwindeke op 500 meter van mijn deur, maar de aankomst is toch iets speciaals.", aldus Glenn. "Er is geen mooiere aankomst in de koers dan hier", vindt Luc De Schauwer uit Ninove, die met zijn kameraad Freddy Louies uit Mollem kwam kijken. "Het lokt opnieuw volk naar Meerbeke. De Ninovieters komen terug buiten." Tinneke Van Cauteren uit Oetingen kwam met haar zoontje Warre (7) kijken: "We zijn verre familie van Oliver en Lawrence Naesen. Heel lang geleden ben ik nog met mijn grootvader naar de Ronde komen kijken. Het is leuk dat deze aankomst zo dichtbij is." De toeschouwers kwamen uit heel het land en zelfs uit het buitenland. Herman Pruisken kwam helemaal uit Rotterdam: "Jullie enthousiasme voor de wielersport is enorm."





Ook op de Muur in Geraardsbergen waren er niets dan glunderende gezichten te zien. "Kijk eens rond naar al dat volk hier. Dat is koers", straalt Stijn Ackou. Kevin Van Waeyenberge zocht al vroeg een plaatsje op de flanken van de Kapelmuur. "Mijn vertrouwde plaatsje hier in de bocht laat ik door niemand inpalmen. Ook als de Ronde passeert, vind je me hier terug", zegt Kevin.