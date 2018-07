"Drievoudige moord in Het Vraagteken staat voor altijd in mijn geheugen gegrift" Frank Eeckhout

31 juli 2018

Hoofdinspecteur Peter Cauchie van politiezone Geraardsbergen/Lierde sluit dinsdag zijn carrière bij de politie af. "De gruwelijke moordpartij in café Het Vraagteken op 29 september 2003, waarbij drie mensen werden omgebracht, staat voor altijd in mijn geheugen gegrift", blikt Peter terug.

Zijn vak loslaten, het wordt een uitdaging voor Peter. Na 36 jaar politiewerk is de finish in zicht. "Ik voel nog steeds heel veel passie voor mijn job en heb op een dag als vandaag dan ook een dubbel gevoel. Uiteraard ga ik ten volle genieten van de vrijgekomen tijd maar anderzijds ga ik het werk en de collega's ook enorm missen", zegt hij.

Na een jaar gewerkt te hebben als opvoeder in het Technisch Instituut Sint-Jozef te Geraardsbergen, startte Peter in november '82 zijn carrière bij de toenmalige gemeentepolitie. Daar besefte hij al snel dat een goede samenwerking tussen politie en sociaal werk een absolute noodzaak is. "Zeker als het gaat om interventies bij kinderen en jongeren", deelt hij zijn ervaringen. Peter lag dan ook aan de basis van de opstart van de dienst Jeugd en Gezin bij de politie Geraardsbergen, een dienst die hij ondertussen reeds meer dan 20 jaar bemant. Hierdoor bouwde hij een heel groot sociaal netwerk uit en had hij gedurende zijn loopbaan veel contact met de sociale sector en de scholen op het grondgebied. "Vóór de opstart van de dienst Jeugd en Gezin gaf ik ook nog verkeerslessen op de parking van ons politiegebouw of in de verschillende scholen. Een heel leuke tijd was dat. Later werd deze taak overgedragen aan onze Verkeersdienst" mijmert Peter.

En toen was er de gruwelijke moordpartij in café Het Vraagteken op 29 september 2003, waarbij drie mensen werden omgebracht. "Die dag staat in mijn geheugen gegrift", zegt Peter "Drie onschuldige mensen die voor een schamele 4.000 euro op beestachtige wijze werden vermoord!". Bij dit verschrikkelijk gebeuren coördineerde Peter de inzet van het team slachtofferbejegening. Een team dat ondertussen bestaat uit 9 slachtofferbejegenaars die in dergelijke traumatische situaties de nabestaanden onmiddellijk opvangen en de slechtnieuwsmelding zo snel mogelijk brengen.

Maar hoe kijken de collega's naar Peter? "Ik heb Peter leren appreciëren als collega”, zegt Hendrik De Nauw, één van zijn dichtste medewerkers. “Hij bewaarde altijd de rust, zowel de burger als zijn eigen collega's konden altijd op hem rekenen.” Korpschef Jurgen De Landsheer treedt hem daarin bij. “Peter was een stille werker maar ook een heel gekend figuur op ons grondgebied. Zeker op het gebied van intrafamiliaal geweld, jeugddossiers en zedenfeiten heeft hij gedurende de jaren erg veel kennis opgebouwd en veel mensen geholpen. Ik had hem er graag nog wat langer bij gehad.”