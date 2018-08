"Dorpsraden moeten financieel onafhankelijk worden" Frank Eeckhout

13 augustus 2018

Als het van burgemeester Guido De Padt (Open Vld) afhangt krijgen de dorpsraden vanaf de volgende legislatuur een eigen budget om zelf projecten uit te werken.

Dat Geraardsbergen de participatiegedachte hoog in het vaandel draagt, bewijzen de 15 dorpsraden (in elke deelgemeente één) en twee wijkplatforms. Die dorpsraden en wijkplatforms zorgen ook voor een boost aan activiteiten. "Ze blazen nieuw leven in onze wijken en deelgemeenten. Waar vroeger de teller op 200 activiteiten stond, is dat nu op 400. Daarom stel ik voor om die dorpsraden en wijkplatforms van een eigen budget te voorzien. Dit is een vorm van participatie waarbij burgers een bestemming geven aan publiek geld. De dorpelingen krijgen daarna de kans om het beste project van hun dorpsraad of wijkplatform te kiezen", zegt De Padt.