"Dender gebruiken om energie op te wekken" DE PADT PLEIT VOOR GEBRUIK VAN SLUIZEN OM WATERKRACHT TE WINNEN FRANK EECKHOUT

09 juni 2018

02u48 0 Geraardsbergen Met zeven sluizen leent de Dender zich perfect voor het opwekken van hernieuwbare energie. "Er gebeurt momenteel een vernieuwing van al die sluizen. Men kiest er echter voor om het potentieel van het waterverval niet te benutten. Een gemiste kans", zegt burgemeester De padt.

Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) dringt al jaren bij De Vlaamse Waterweg aan op het gebruik van het verval van het Denderwater als voeding voor hernieuwbare energie. "Waterkracht kunnen winnen op plaatsen waar de rivier een sterk verval kent. Op de Dender zijn er zeven sluizen met een verval tussen 1,5 en 2,5 meter die potentieeI in aanmerking komen voor waterkracht. Deze bevinden zich in Geraardsbergen, ldegem, Pollare, Denderleeuw, Aalst, Denderbelle en Dendermonde", zegt De Padt.





Als overheid voorbeeld geven

Uit een recente studie blijkt als eerste indicatie dat dit een gemiddelde energieproductie per jaar van ongeveer 2.000 megawatt uur opbrengt. Dat is goed voor het elektriciteitsverbruik van 600 woningen per jaar. De exacte opbrengst is nog afhankelijk van een aantal factoren zoals peilbeheer en debietreservaties. Burgemeester De Padt maakt daar wel een kanttekening bij: "Ik moet toegeven dat het aandeel van de potentiële waterkrachtenergie heel beperkt is ten opzichte van het huidig energieverbruik. Dat bedraagt slechts 0,03 procent. Maar als we klimaatneutraalheid willen nastreven, moeten we als overheid het voorbeeld geven. Naast zon en wind, moet ook water aangewend worden als energie-opwekker waarbij vele kleine inspanningen tot een groot resultaat kunnen leiden."





Kans niet laten verloren gaan

Inmiddels zijn er op de Belgische markt (www.turbulent.be) reeds waterturbines aanwezig die zonder veel landschappelijke ingrepen waterenergie kunnen opwekken. "Ik roep de Vlaamse overheid op dit project kansen te geven nu de plannen voor het vernieuwen van de stuwen en sluizen nog in opmaak zijn. Als dat niet gebeurt, gaan opportuniteiten verloren om van deze energiebron gebruik te maken en zal het er later ook nooit meer van komen. Enkel wanneer een waterkrachtcentrale rendabel én visvriendelijk kan worden gerealiseerd, vormt ze een duurzame bijdrage tot het energiesysteem. Maar we mogen deze opportuniteit niet laten verloren gaan, want dat zou een gemiste kans zijn. Ik ga er bij minister Ben Weyts (N-VA) en Bart Tommelein (Open Vld) dan ook op aandringen om aan De Vlaamse Waterweg opdracht te geven dit dossier opnieuw te bekijken. De mensen die langs de Dender wonen én het milieu kunnen er wel bij varen", besluit de burgemeester.