Zwijnaarde mort over bereikbaarheid Veertig zaakvoerders, UZ én bewoners klagen over moeilijke verkeerssituatie Erik De Troyer

15 februari 2019

17u27 0 Gent Schepen Sami Souguir (Open VLD) kreeg vandaag 40 handtekeningen overhandigd van zaakvoerders van Zwijnaardse bedrijven. Zij klagen dat er te weinig inspanningen gebeuren om de bedrijventerreinen bereikbaar te houden met de wagen en eisen inspraak. Ook op het UZ en bij de lokale bewoners klinkt er gemor.

In Zwijnaarde is er de voorbije jaren heel wat veranderd. Met Tech Lane Ghent en het Industriepark Zwijnaarde mikt Gent om bij de belangrijkste steden qua biotechnologie te horen. “Zo lang er niet voldoende alternatieven zijn blijft de wagen van levensbelang voor die bedrijven. Vandaag verliezen bedrijven werkkrachten omdat personeel te moeilijk op de werkvloer raakt. Openbaar vervoer gebruiken is pas een optie wanneer men niet elke dag nog eens anderhalve kilometer extra moet wandelen naar het bedrijf”, zegt Geert Moerman van VOKA.

In Zwijnaarde staan een aantal mobiliteitsingrepen gepland die de zaakvoerders niet zien zitten. Zo vreest men dat de oprit vanaf de N60 naar de E40 afgesloten zal worden. Er gaan ook stemmen op om beide ingangen van de Tramstraat naar het Technologiepark af te sluiten. “Deze toegangen zorgen zeker tijdens de spitsuren voor een minder zware belasting van de ovonde op de N60 ter hoogte van Don Bosco. Het is bijzonder vreemd dat de betrokken bedrijven - goed voor 3.000 werknemers - hier niet in gehoord worden”, klinkt het.

“De ondernemingen op Tech Lane Ghent en op het Industriepark Zwijnaarde voelen zich onvoldoende gehoord door de stad. Concreet vragen de betrokken ondernemingen om meer inspraak bij de besluitvorming rond mobiliteit. De bedrijven doen zelf inspanningen om meer mensen op een alternatieve manier naar de werkvloer te krijgen maar het moet nog wat praktisch blijven”, zegt Moerman.

Schepen Souguir liet alvast verstaan dat er naar de bedrijven en hun zaakvoerders geluisterd zal worden.

SPITS

Gisteren lanceerde schepen Filip Watteeuw (Groen) zijn oplossing voor de zogenaamde Zuidelijke mozaïek: SPITS. Dat ‘mobiliteitscoördinatiecentrum’ moet bedrijven in Zwijnaarde begeleiden naar een betere mobiliteit.

“SPITS gaat de volgende maanden het gesprek aan met bedrijven die mee in zee willen gaan. We brengen de mobiliteitsbehoefte van die bedrijven in kaart en worden er mogelijkheden voorgesteld om de verplaatsingen van hun werknemers te verbeteren en duurzamer te maken. SPITS gaat dan op zoek naar vervoersaanbieders om bijvoorbeeld shuttles, pendelfietsen of andere oplossingen aan te kunnen bieden”, aldus Watteeuw.

De Zwijnaarde buurtbewoners sloegen intussen ook aan het morren. Zij zeggen te lijden onder het vele extra autoverkeer in Zwijnaarde en eisen een meetbare verbetering van de bedrijven. Ook zij eisen meer betrokken te worden door de stad.

UZ

Ook in de ruimere omgeving wordt er wel gemord. Zo wil het UZ meer parkeerplaatsen op haar campus. Dat is een oud zeer. De N-VA zal op de volgende gemeenteraad een voorstel op tafel leggen.

“De parkeerdruk op de campus van het UZ Gent is al geruime tijd problematisch. Er is echt een structureel tekort aan parkeerplaatsen”, zegt Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Dagelijks zorgt dit voor veel onnodige stress en tijdverlies voor patiënten, bezoekers en personeel door onnodig rondjes te rijden op zoek naar een onbestaande parkeerplek. Het stadsbestuur blokkeert al jaren een uitbreiding van de parkeercapaciteit.”

“UZ Gent wenst de parkeercapaciteit op de site al langer te verhogen,” zegt Van Bossuyt uit. “Plannen daarvoor liggen klaar. De directie heeft daarbij de expliciete steun van de vakbonden. Het vorige stadsbestuur weigerde echter een bouwvergunning toe te staan. De personeelsvakbonden van het UZ Gent hebben recent nog laten weten dat ze bijzonder ontgoocheld zijn in de houding van de het stadsbestuur. Het argument van schepen Watteeuw dat meer parkeerruimte meer auto’s aantrekt gaat hier niet op: een ziekenhuis is geen winkelcentrum. Mensen zeggen niet ‘ik ga eens ziek worden want ik kan nu makkelijk parkeren aan het UZ’”, aldus Van Bossuyt.