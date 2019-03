Zwijnaarde heeft nu ook zijn boodschappenbus Erik De Troyer

21 maart 2019

Vandaag reed voor de eerste keer de Zwijnaardse boodschappenbus uit. Dat is een nieuwe dienst van het lokaal dienstencentrum De Mantel voor wie minder goed te been is. Tot maximaal zes senioren kunnen met het elektrisch busje mee om inkopen te gaan doen in de supermarkt. “Dit busje is een prachtig initiatief”, zegt Marie-Jeanne De Vreese (74). “Ik moest altijd aan mijn kinderen vragen om boodschappen voor mij te doen, maar zijn hebben natuurlijk een job en dat lukt niet altijd. Dit busje zorgt er voor dat ik langer zelfstandig kan wonen en dat is iets wat ik echt wil.”

Lokaal Dienstencentrum De Regenboog in de Lucas De Heerestraat kreeg een jaar geleden als eerste zo’n boodschappenbusje. Toen was het nog een proefproject. Intussen worden die boodschappenbusjes uitgebreid naar meer dienstencentra.