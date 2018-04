Zwerfkatten niet terug na castratie 17 april 2018

Melle, Merelbeke, Oosterzele en Destelbergen sloten in mei 2016 een overeenkomst met het Gentse dierenasiel om loslopende dieren in de politiezone Rhode & Schelde te vangen en te huisvesten. Jaarlijks gaat het om 60 tot 100 katten per gemeente. In het asiel worden ze gecastreerd of gesteriliseerd. "Katten worden niet terug geplaatst omdat ze in eerste instantie weggehaald worden omdat ze overlast veroorzaken", antwoorde schepen Dirk Ghistelinck (CD&V) op vragen van raadslid Wim Verween (sp.a) over dit beleid. Verween hekelde het gebrek aan overleg tussen de gemeentelijke diensten en het asiel. (DVL)