Zwemmers riskeren fikse GAS-boete GENTENAARS DUIKEN OP STEEDS MEER PLEKKEN HET WATER IN SABINE VAN DAMME

28 juli 2018

02u27 0 Gent Het is heet en dus zoeken mensen verkoeling op de meest gekke plaatsen. Van de koelcel van de Colruyt tot het blazende rooster boven parking Vrijdagmarkt, alles helpt. Maar steeds meer Gentenaars duiken ook het water in op plaatsen waar dat niet mag. "Wie betrapt wordt, riskeert een fikse GAS-boete", aldus politiewoordvoerder Matto Langeraert.

Vroeger zou geen kat het in zijn hoofd hebben gehaald om uit vrije wil het vuile water van Schelde of Leie in te duiken. Maar de waterkwaliteit van de rivieren in en rond Gent is de voorbije jaren spectaculair verbeterd. Door initiatieven als de Big Jump, waarbij mensen massaal het water induiken aan Portus Ganda, weet het grote publiek dat ook. En dus wordt ook op warme dagen zoals gisteren en eerder deze week vrolijk gezwommen op plaatsen waar dat niet mag.





"Zwemmen in Gent mag officieel alleen in de bewaakte zwemzone aan het Blaarmeersenstrand", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Maar op de Blaarmeersen zelf vegen mensen daar al hun voeten aan, en duiken ze ook aan de overkant vrolijk de vijver in. Dat is - door de diepte van het water en de temperatuurverschillen daar - nochtans gevaarlijk.





Luchtmatrassen

Een andere populaire plaats is tegenwoordig het Houtdok. In dat doodlopende dok aan Bar Bricolage heeft de stad een promenade met oude kaaimuren helemaal heraangelegd. Het is een gebied in ontwikkeling, waar in de toekomst zelfs een strand zal komen. Zwemmen is en blijft er verboden, en dat staat ook overal met borden aangeduid. Toch lijkt de boodschap tegenstrijdig, want er hangt ook een grote reddingsboei, en van de promenade hangen laddertjes omlaag het water in. In elk geval, Gentenaars die deze plek al hebben ontdekt, springen er vrolijk het koele sop in, verboden of niet. Geregeld dobberen er zelfs luchtmatrassen en rubberbootjes op het dok, dat toch niet meer gebruikt wordt voor de scheepvaart. En de waterkwaliteit is er meer dan goed genoeg, er zwemmen zelfs meerdere vissoorten rond, die je van aan de kant soms kan zien.





Levensgevaarlijk

Ook steeds populairder wordt het gevaarlijke brugspringen. Het is al lang een sport om van de Spanjeveerbrug in Sint-Kruis-Winkel te springen, maar intussen heeft ook Gent centrum bekende springplekken. De nieuwste is aan het Keizerspark in Gentbrugge, waar geregeld jongeren van de fietsbrug naar beneden duiken, de Schelde in. Ook daar is geen scheepvaart, maar het is en blijft levensgevaarlijk. Springers waren er ook al te zien aan de Stropkaai en de Bijlokekaai.





300 euro of meer

"Natuurlijk is dat allemaal verboden", zegt Langeraert. "En springers of zwemmers die op heterdaad betrapt worden riskeren een fikse GAS-boete die boven de 300 euro kan oplopen. Maar het is niet dat we speciale patrouilles op pad sturen, of specifiek op zoek gaan naar zwemmers. Het is overigens vooral de Scheepvaartpolitie die zulke vaststellingen doet, net zoals ze dat ook tijdens de Gentse Feesten doen."