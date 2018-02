Zwemmen tegen reuma? 410 euro, a.u.b. UZ GENT SCHRAPT GRATIS PARKING PATIËNTENVERENIGING REAGEERT BEZORGD SABINE VAN DAMME YANNICK DE SPIEGELEIR

23 februari 2018

02u48 0 Gent Enkele patiëntenverenigingen die gebruikmaken van het revalidatiezwembad van het UZ Gent verliezen vanaf volgende week het voorrecht om gratis te parkeren aan het ziekenhuis. Het UZ wil zo de parkeerdruk op haar site te verlichten. De beslissing valt echter in slechte aarde. "Door het hoge parkeertarief dreigt het zwemmen onbetaalbaar te worden", zegt belangenvereniging VVSA.

De Gentse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Spondyloartritis (VVSA) zwemt al meer dan 25 jaar in het revalidatiebad op de campus van het UZ Gent. De leden van de zwemgroep kampen met ernstige reumatische klachten.





"Naast medicatie en kinesitherapie is ook beweging een belangrijke pijler in de behandeling. Leden die zwemmen, krijgen beduidend betere scores van hun reumatologen voor mobiliteit", verduidelijkt Claire Van Moffaert, verantwoordelijke van de zwemgroep van VVSA Gent.





Momenteel maken de leden van de VVSA gebruik van parkeerbadges om gratis te kunnen parkeren voor hun zwembeurt. Ze moeten enkel een bijdrage betalen voor de badge. Vanaf volgende week vervalt dat privilege echter. "Vanaf donderdag 1 maart moeten we de volle pot betalen voor de parking: 5 euro. Onze groep kende vorig jaar 82 oefenbeurten, dus dat is omgerekend 410 euro aan parkeergeld per lid per jaar. Voor alle zwembeurten betalen we opgeteld slechts 70 euro per jaar", zegt Van Moffaert.





Onbetaalbaar

"Die zware extra kost is niet haalbaar voor onze doelgroep die het sowieso financieel al niet onder de markt heeft. Het zwemmen dreigt onbetaalbaar te worden. Ook andere zwemgroepen zoals hartpatiënten dreigen slachtoffer te worden van deze regeling."





Van Moffaert dringt bij het UZ aan om terug te keren op de maatregel. "Geef ons desnoods een badge die enkel geldt op de zwemavonden of zorg voor een verminderd parkeertarief. Dat is aanvaardbaar", stelt ze voor.





Het UZ Gent toont begrip voor de vraag van VVSA.





Parkeerdruk

"We willen hun engagement om reumapatiënten te laten sporten zeker ondersteunen. Deze beslissing maakt echter deel deel uit van een nieuw parkeerbeleid waarbij we hard op zoek moeten naar manieren om de parkeerdruk naar beneden te krijgen. Zolang we geen extra plaatsen kunnen creëren, moeten we spijtig genoeg dit soort beslissingen nemen. Het gaat ons niet om de inkomsten, maar om manieren om mensen aan te moedigen om alternatieven te overwegen", zegt persverantwoordelijke Karlien Wouters.





"We willen daarbij voor iedereen hetzelfde beleid toepassen. Dit is een vraag van één organisatie, maar er zijn nog veel andere doelgroepen waarvoor we spijtig genoeg ook deze beslissing moeten maken. Technisch is het niet mogelijk om een badge te voorzien die enkel werkt tijdens specifieke dagen en uren. We gaan wel bekijken of we daar een technische oplossing voor kunnen vinden."