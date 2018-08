Zwemmen in Blaarmeersen verboden door blauwalgen 30 augustus 2018

02u45 0 Gent Er zijn blauwalgen aangetroffen in de Blaarmeersen. Voortaan is het verboden om een duik te nemen in de vijver of de krekenpoel. Wie dat toch doet, riskeert huidaandoeningen en leverproblemen.

De besmetting met blauwalgen werd dinsdagavond vastgesteld. "We hebben het ontdekt in een vroeg stadium in de ontwikkeling", legt Farys-woordvoerder Bruno Pessendorffer uit. "Een behandeling voor het water is er niet. We kunnen enkel wachten tot het weer verdwijnt. Omdat de Blaarmeersen zo'n grote oppervlakte heeft, kan het wel eens een tijd duren vooraleer het water opnieuw vrijgegeven wordt."





Blauwalgen ontstaan in water waar te veel voedsel inzit en vaak na warme periodes. De alg zorgt voor een blauw-groene drab die boven op het water kan drijven. "Toch in het water zwemmen is een zeer slecht idee', zegt Pessendorffer. "In het beste geval houdt men er enkel een huiduitslag aan over. In het slechtste geval houdt men er leverproblemen aan over", legt Pessendorffer uit. Voor kinderen kan een besmetting met blauwalg zelfs dodelijk zijn. Andere symptomen zijn hoofdpijn, maagkramp, misselijkheid, braken, diarree, keelpijn, oorpijn en oogirritaties. Ook huisdieren kunnen ernstig ziek worden.





"Onze redders blijven ter plaatse", zegt Pessendorffer. "Ze waken dat niemand het water in gaat."





De kans lijkt klein dat er dit weekend in de Blaarmeersen gezwommen kan worden. (EDG)





