Zwemmen in Blaarmeersen, niet in Warande 26 mei 2018

02u39 0

Dit weekend staan er uitzonderlijk al 6 redders langs de waterkant aan de Blaarmeersen. Normaal zijn ze er pas vanaf juni, maar omdat erwarm weer is voorspeld, komen ze een week vroeger. Op zaterdag en zondag zal er toezicht zijn van 13 tot 19 uur. Alleen mag er dus gezwommen worden. De watertemperatuur is al 19 graden. Het openluchtzwembad De Warande in Wetteren opent daarentegen pas op 9 juni. Tegelwerken aan het zwembad veroorzaken die vertraging. De werken zijn gestart op 12 maart, maar hebben door de weersomstandigheden flink wat vertraging opgelopen. Na de werken duurt het nog zeker 8 dagen om de baden te vullen. (VDS/DVL)