Zware straf voor duo dieven 20 januari 2018

Twee Zuid-Amerikaanse dieven kregen gisteren een zwaar vonnis te horen. Voor inbraken in drie auto's moeten ze één jaar effectief naar de gevangenis. Het duo sloeg op 24 november toe in de parking van Ikea. Ze sloegen autoraampjes in en gingen aan de haal met waardevolle spullen. De dieven zijn illegaal in het land, zijn nergens ingeschreven en geraken enkel aan geld door zwartwerk. De rechtbank is bang dat ze verder in de criminaliteit zullen verzeilen. De straf moet ze wakker schudden. In de praktijk zullen de dieven geen jaar in de Nieuwe Wandeling verblijven, want gevangenisstraffen korter dan drie jaar worden uitgevoerd onder elektronisch toezicht. (OSG)