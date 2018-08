Zwangere verkoopster 6 uur lang vast in dienstlift 17 augustus 2018

02u36 0

Een zwangere verkoopster zat maandagavond zes uur lang opgesloten in de dienstlift van kledingwinkel C&A op de Korenmarkt. De vrouw, die zeven maanden zwanger is, kwam rond half zeven vast te zitten. Ze werd pas rond middernacht bevrijd door de brandweer, na meldingen van haar ongeruste echtgenoot. De noodknop en het alarmsysteem in de lift zouden niet gewerkt hebben. C&A heeft een onderzoek opgestart naar het incident. De vrouw stelt het goed en is sinds gisteren weer aan het werk, meldt de winkelketen. (WSG/OSG)