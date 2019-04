Zwalmse studente achter ‘Theater Agrona’ in running voor ‘Machtige maker’ van het jaar Jana Bovijn (25) genomineerd voor Gentrepreneur Awards Jeffrey Dujardin

16 april 2019

15u32 4 Gent Zwalm heeft veel te bieden, dat is duidelijk. Een van haar inwoners, de 25-jarige Jana Bovijn kan zich binnenkort misschien de ‘Machtige Maker’ van 2019 noemen. Ze begeleidt met Theater Agrona jonge regisseurs, schrijvers en acteurs naar een theater-, dans- of animatievoorstelling. De studente psychologie is één van de finalisten van Gentrepreneur 2019.

“Theater Agrona is een jong Gents ongesubsidieerd theatergezelschap dat opgericht werd in 2017 met als missie Théatre panique te doen herleven”, zegt Jana. ‘Théatre panique’ is een vorm van theater waarbij het shockerende een grote rol speelt. Dit wordt dan gecombineerd met onderwerpen zoals geschiedenis, literatuur en religie. Voor Jana voelt het theatergezelschap als een logische stap. “Toen ik jonger was had ik niet meteen gedacht aan theater. Mijn eerste liefde was namelijk archeologie en geschiedenis. Dit schijnt wel duidelijk door in het Théatre panique dat wij brengen. Op deze manier kan ik het historische met mijn andere liefdes combineren. Een theatertekst vertalen naar een voorstelling die volle zalen lokt blijft 1 van de meest belonende en verwonderlijke kanten van onze onderneming waar we nooit genoeg van krijgen.”

Student-ondernemer

Jana is studente psychologie aan UGent en daarnaast ook ondernemer. Een heuse opdracht, “Het was niet evident in het begin, maar ik zou nooit meer terug kunnen gaan naar een periode waarin ik geen ondernemer ben”, zegt ze. “Mijn tocht tot nu toe heeft me zo veel laten ontdekken, ik sta nu al zo veel verder dan toen ik net begon en ik doe dit nog steeds met veel plezier, net zoals onze andere medewerkers. Dit motiveert zowel mijzelf als het team dat ik rond me gevormd heb enkel om er nog meer voor te gaan.” Met haar theatergezelschap begeleidt ze onder andere jonge regisseurs, schrijvers en acteurs naar een voorstelling. “Er staan binnen Agrona drie pijlers centraal: geschiedenis, literatuur en religie. Deze pijlers komen terug in de theatervoorstellingen die in eigen beheer gemaakt worden en waarbij samenwerken met beginnende regisseurs,acteurs en theatermakers centraal staat,” zegt ze. “Er worden ook coachingstrajecten voor beginnende acteurs en theatermakers georganiseerd waar het vinden van een eigen stijl centraal staat. Daarnaast bieden we ook workshops voor volwassenen en kinderen met geschiedkundige of literaire elementen aan.”

De nominatie voor de ‘Machtige Maker’ bij de Gentrepreneur-awards kwam als een verrassing voor het gezelschap, “We hadden het niet verwacht, maar dat neemt niet weg dat dit een super gevoel geeft aan iedereen die bij Agrona betrokken is. De nominatie op zich betekent in de eerste plaats erkenning voor het reeds geleverde werk van iedereen in ons team maar ook van dat van de verschillende partners.”

Meer info over ‘Theater Agrona vindt u hier. Stemmen voor Jana en haar gezelschap kan op deze pagina.