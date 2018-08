Zwaargewond na epilepsie-aanval achter stuur 25 augustus 2018

Op de De Pintelaan is in de richting van de Oudenaardsesteenweg vrijdag rond 11.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een ooggetuige zag hoe een man tegen een hoge snelheid een witte bestelwagen langs achteraan aanreed en tot stilstand kwam tegen een boom. De 40-jarige chauffeur uit Gent zat gekneld. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk kreeg de man een epilepsie-aanval. De chauffeur van de bestelwagen, een 21-jarige man uit Zonnebeke, raakte lichtgewond. De Pintelaan was een tijd afgesloten ter hoogte van de Galglaan. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Om 14.25 uur was de rijbaan weer vrij.





(DJG)