Zwaargewond na crash tegen boom 20 maart 2018

Een dakwerker is gisterenmorgen rond 7.45 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Drieselstraat in Oostakker. Net voorbij de rotonde aan Volvo Cars, richting Sint-Laurentiuslaan, ging het mis. Volgens de politie was de man plots onwel geworden achter het stuur, waardoor hij met zijn bestelwagen vol op een boom botste. De klap was heel zwaar, de neus van de bestelwagen liep dan ook grote schade op. De brandweer moest het slachtoffer uit zijn auto bevrijden. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Gisteren was het voor de politie nog onduidelijk of de zware verwondingen afkomstig waren door het onwel worden, de klap tegen de boom of een combinatie van beiden. Het ongeval zelf veroorzaakte weinig verkeershinder. De bestelwagen was niet meer rijvaardig en moest getakeld worden. (JEW)