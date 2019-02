Zwaar partnergeweld voor rechtbank: “Kan me soms niet inhouden” Wouter Spillebeen

01 februari 2019

16u33 1 Gent Een jaar cel en een geldboete van 800 euro, dat hangt een Gentenaar boven het hoofd nadat hij zijn vriendin afgeranseld zou hebben bij een discussie over geld. Het koppel is intussen weer samen.

“We zijn alle twee koppig en aanvaarden elkaars tekortkomingen soms niet”, gaf de man als verklaring voor de hoog oplopende ruzies. Een discussie over geld ontaardde toen de man zijn vriendin verschillende vuistslagen in het gezicht gaf, haar bij de keel greep en bij de haren trok. Ze liep ook verwondingen op aan haar arm. “Ze heeft zichzelf aan de haren getrokken en met die arm heb ik niets te maken”, verdedigde de man zich. “Ze sloeg zelf haar elleboog door het raam.”

Het koppel woont intussen weer samen. Ook het slachtoffer vergoelijkt de afranseling. “Hij heeft me geduwd, waardoor ik gevallen ben en met mijn elleboog tegen het raam zat”, verklaarde ze. “Ik heb fouten gemaakt, maar tijdens een ruzie kan ik me niet in de hand houden”, zei de man. Omdat hij in 2016 veroordeeld werd nadat hij iemand met een ijzeren staaf sloeg, riskeert hij nu een jaar cel. Als de man akkoord gaat met een cursus partnergeweld, kan die straf gedeeltelijk met uitstel worden uitgesproken. Het vonnis valt op 1 maart.