Zwaar ongeval met motard in Gent: Dendermondsesteenweg afgesloten DJG

08 april 2018

18u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gent Bij een zwaar ongeval deze namiddag in Gent is rond 17u30 een motorrijder in botsing gekomen met 2 personenwagens.

Ter hoogte van het kruispunt van de Dendermondsesteenweg en Nieuwhof is het zware ongeval gebeurd. De Dendermondsesteenweg is volledig in beide richtingen afgesloten. De Lijn zal hierdoor ook enige hinder ondervinden, waaronder de stadsbus 3. Over de toestand van de motard is nog geen duidelijkheid, hij werd wel bij bewustzijn weggebracht.