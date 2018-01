Zuinig met energie: warm nest licht op bij drukte 30 januari 2018

Een lichtkunstwerk dat mensen sensibiliseert over zuinig omgaan met energie. Het klinkt een beetje contradictorisch, maar ook dat kan op het Lichtfestival. Het Gentse collectief tBEDRIJF van Dieter De Planter, Bram Lattré en Thomas Goddyn creëerden een wolk van tweehonderd nestkastjes in de bomen op de Kuiperskaai. "We willen mensen laten nadenken over energie en dan vooral over de verspilling ervan. De warmte van de aanwezige bezoekers wordt gemeten met een thermoscan en vertaald naar licht. Hoe meer mensen zich bij de wolk verzamelen, hoe intenser het licht dat uit de nestkastjes schijnt", verduidelijkt De Planter.





(YDS)