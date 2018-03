Zorgcentrum na Seksueel Geweld bewijst na 4,5 maanden zijn nut 13 maart 2018

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) dat op 23 oktober werd opgestart in het UZ Gent, bewijst nu al zijn nut. Nu slachtoffers op één plek terechtkunnen voor verzorging, bijstand en aangifte, is de drempel duidelijk verlaagd. Sinds de oprichting werden al 24 feiten geregistreerd waar de politie bij betrokken werd. 11 van die feiten waren niet met Gent gerelateerd, maar slachtoffers kozen voor het ZSG om aangifte te doen. Ze kunnen daar terecht zonder de politie te waarschuwen, maar bewijsmateriaal wordt dan wel verzameld en bijgehouden voor mocht er later een aangifte volgen. De politiecijfers tonen voor 2017 een lichte stijging van het aantal zedendelicten. Er werden 105 verkrachtingen aangegeven, waarvan 32 met onbekende dader. "We zijn blij dat slachtoffers nu aangifte kunnen doen, in alle discretie en met de beste hulp", zegt korpschef Rasschaert. (VDS)