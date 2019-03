Zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld in Gent, Brussel en Luik krijgen structurele financiële steun Jeroen Desmecht

05 maart 2019

12u38 0 Gent De drie zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld in Gent, Brussel en Luik gaan structurele financiële steun krijgen. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) dinsdagmorgen bekendgemaakt in het UZ Gent, waar in 2017 het eerste proefproject van start ging.

Ook in Antwerpen, Leuven en Charleroi komen drie nieuwe zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld. Zo’n centrum is verbonden aan een ziekenhuis. Je kan er als slachtoffer van seksueel geweld terecht voor alle mogelijke hulp: van een medisch onderzoek tot politie en parket. Het eerste centrum opende in 2017 de deuren onder de vleugels van het UZ Gent. Sindsdien hebben 1.281 slachtoffers zich aangeboden. “Veel meer dan verwacht”, aldus Peeters. “Er is ook een grotere aangiftebereidheid. Bijna zeven op de tien slachtoffers die zich bij de centrale aanmeldden, dienden klacht in bij de politie.” De federale regering zal voor dit alles samen een budget van 4.5 miljoen euro vrijmaken.