Zonnekerels organiseren Bubblerun 16 maart 2018

De vzw Vrienden van de Zonnekerels, de Scouts van Sint-Denijs-Westrem, organiseert op 1 april een loopevenement. Bij de Bubblerun kunnen hele families samen lopen. Er is eerst een Kidsrun in het Borluutpark. Nadien kunnen jeugd en (groot)ouders zich uitsloven door zoveel mogelijk rondjes van 2,5 km af te haspelen. Hoe meer rondes je loopt, hoe meer consumpties je verdient. De 'Bubblerun WSBS 9051' start om 10 uur en iedereen is welkom, ook supporters. En er is geen enkele reden om vroeg naar huis te gaan, de Ronde van Vlaanderen wordt uitgezonden op groot scherm. De volledige opbrengst van de Bubblerun gaat naar de bouw van het nieuwe scoutslokaal in de Pastorijdreef. (VDS)