Zonnebloemen en strandballen aan Hazenakker 04 september 2018

De leerlingen van de Basisschool Gentbrugge in de Hazenakker bleven zelfs op de eerste schooldag nog even in vakantiestemming. Er waren kleurrijke zonnebloemen en strandballen opgehangen voor de eerste schooldag. Ook springkastelen moesten de bittere pil iets verzachten. Het maakte de eerste schooldag meteen ook beter verteerbaar voor de nieuwste kindjes. Enkel bij de kleutertjes was er nog hier en daar een traantje of een bedroefd gezichtje te zien, maar dat duurde niet te lang.





(EDG)