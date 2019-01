Zondag nieuwjaarsreceptie met 6.000 liter gratis drank! Sabine Van Damme

11 januari 2019

18u26 0 Gent Nu zondag organiseert de stad Gent opnieuw een receptie voor alle Gentenaars op het Braunplein. Iedereen wordt verwacht tegen 11 uur, voor een speech van de nieuwe burgemeester én gratis drank.

Liefst 27.000 traktaties zullen zondag klaar staan. Omgerekend is dat 6.000 liter drank, goed voor 20.000 euro. En het is lang niet allemaal alcoholisch, er is ook gewoon chocomelk of water. Daarnaast zijn er ook lokale bieren, zoals L’Arogante en Valeir. Ivago voorziet 13.000 herbruikbare bekers, maar de stad roept op om een eigen ‘mokke’ mee te brengen. Het gebeuren start om 11 uur, maar heel wat mensen komen al vroeger. Om 11.05 uur geeft kersvers burgemeester Mathias De Clercq zijn eerste speech met nieuwjaarswensen. Ook ’t Spelleke van Drei Kluiten zal zich weer van zijn beste – satirische – kant laten zien, en de Skyblasters zorgen voor muziek. Voor de kinderen is er een creatieve workshop ‘magische wenskaarten maken’.