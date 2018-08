Zon, vlaai en drank op dinsdag 29 augustus 2018

02u39 0

Oostakker vierde gisteren al voor de 40ste keer Vlaaiendinsdag. Dan trakteert de dekenij traditioneel op een stuk vlaai en een goed glas Rodenbach aan het standbeeld van Mieke Vlaai in het dorpscentrum. Vlaaiendinsdag is traditioneel de afsluiter van de feestelijkheden in Oostakker. Behalve een praalstoet met 50 wagens en 600 deelnemers was er ook een rommelmarkt, concerten en het spel 'speld in de hooihopper' waarbij kinderen letterlijk een speld in een hooiberg moeten zoeken. Afsluiten gebeurde met een stevig vuurwerk. (EDG)