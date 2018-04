Zomerse temperaturen... en daar is het afval weer 20 april 2018

We moeten ons collectief schamen. Mooi weer staat tegenwoordig garant voor een afvalberg de ochtend nadien. Het is zo op de ligweide van de Blaarmeersen, het is zo aan Gras- en Korenlei. Elke keer opnieuw.





Het stadsbestuur wordt er moedeloos van.





"Wat kunnen we nog doen?" vraagt Tine Heyse zich af. "Er staan aan de Fras- en Korenlei al tien vuilbakken van 240 liter, die drie keer per dag geledigd worden. Nog meer korven is geen optie. We kunnen daar een afvalschip leggen, het zal nog niet volstaan. Het is de mentaliteit die moet wijzigen. Minder afval produceren, afval IN de vuilbak werpen, en als die vol is, het terug meenemen naar huis. Maar niet op de grond of in het water smijten." Verschillende raadsleden opperden GAS-boetes voor zwerfvuil, maar dat blijkt niet realistisch. "Als je iemand die een blikje op de grond zet aanspreekt, reageert die dat het er al stond, of dat hij het later nog ging weggooien." Camera's, zoals voor sluikstorters, zijn ook niet haalbaar. Intussen blijkt de app die een half jaar geleden is ingevoerd om sluikstorten te melden wél een succes. Sinds die app kreeg Ivago een derde meer meldingen binnen, tot 30 per dag. Het gaat sinds de app dikwijls ook om kleinere hoeveelheden, die vroeger niet gemeld werden. Binnenkort krijgen de melders ook een boodschap als het stort effectief is opgeruimd. (VDS)