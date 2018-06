Zomerplay-in van jonge muzikanten 13 juni 2018

02u58 0

Jarenlang al organiseert Vlamo Oost-Vlaanderen een zomerplay-in waarbij muzikanten van verschillende verenigingen repeteren. De combinatie van overdag veel repeteren en leuke avondactiviteiten blijft aanslaan bij de jongeren. "Samen musiceren in een ontspannende, maar gedreven sfeer is top", zegt een deelnemer. Als kers op de taart wordt er op zaterdag 7 juli om 19.30 uur een slotconcert gegeven. Dit jaar is Vlamo voor de 20ste keer te gast in Sint-Bavo. Dirigent is Bjorn Verschoore, bijgestaan door Tom Raes. Bjorn brengt samen met het 80-koppig orkest een programma van o.a. George Gershwin, Leonard Bernstein en Jacques Brel. Afspraak in de Groenzaal in de Lange Boomgaardstraat 116. Een vrije bijdrage is altijd welkom. (DJG)