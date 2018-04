Zomerkriebels tijdens Buitenspeeldag 19 april 2018

Is het al grote vakantie? Daar leek het gisteren wel op, want de Buitenspeeldag vond plaats onder een stralende zon. In Gent zette dat de jeugd aan tot een ludieke recordpoging bellenblazen op de Oude Beestenmarkt. Het gebeuren werd opgeluisterd door steltenlopers en de kinderfanfare. Daarna trok het vrolijke gevolg in stoet richting het Coyendanspark om verder te genieten van spelletjes en activiteiten. In Lochristi was een groots evenement opgezet op de terreinen van Joepla. De favoriet van de dag was de 'Zorbbal', waarmee kinderen op het water konden lopen. En de ouders? Die zagen vanop het terras dat het goed was. (OSG/YDS)