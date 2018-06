Zoek de parkeertoren 07 juni 2018

02u46 0 Gent De werken aan de parkeertoren in Ledeberg zijn gisteren begonnen. Heel erg trots lijkt de stad toch niet te zijn gelet op het toekomstbeeld dat ze ervan hebben verspreid. Daarop is het gebouw nauwelijks te zien. Het zit verscholen achter drie zeer grote bomen.

"Het wordt zeker een gebouw dat het zien waard is hoor", lacht schepen Filip Watteeuw (Groen). "Maar er staan nu eenmaal bomen op die plaats en die willen we niet wegdoen. Het gebouw krijgt ook klimplanten aan de gevel."





De parkeertoren moet in november 2019 klaar zijn. Dat is later dan oorspronkelijk gepland omdat er weinig animo was om de toren te bouwen bij de aannemers. Er is plaats voor 500 auto's, 40 fietsen en er komen elektrische laadpalen. "De parking kan gebruikt worden als park&ride én als buurtparking. De prijzen bekijken we momenteel nog, maar daar parkeren moet wel merkelijk goedkoper zijn dan ondergronds parkeren in de centrumparkings. We willen die parking zo veel mogelijk gebruikt zien worden", aldus Watteeuw.





Deze week ontstond er nog beroering in Ledeberg toen bleek dat veertig parkeerplaatsen aan de Hundelgemsesteenweg geschrapt worden en vervangen werden door parkeerplaatsen honderd meter verderop. Heel wat handelaars vrezen dat hun klanten hun zaken links zullen laten liggen. (EDG)