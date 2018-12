Zo mooi was het Gents vuurwerk Sabine Van Damme

01 januari 2019

05u13 0 Gent Aan Portus Ganda werd naar jaarlijkse gewoonte een groot vuurwerk afgestoken. Daar kwamen opnieuw duizenden mensen naar kijken, onder hen opvallend veel toeristen.

Officieel mocht je enkel van middernacht tot 1 uur vuurwerk afsteken in Gent, maar daar trok niemand zich iets van aan. Al van 18 uur knalde het al in zowat elke deelgemeente, en ook in Gent centrum. Meestal ging het dan niet eens om echte vuurpijlen, maar om irritante bommetjes.

Op groter vuurwerk was het langer wachten, het grootste werd om exact middernacht ontstoken. 20 minuten lang knalde het regenbogen aan Portus Ganda. Het talrijk opgekomen publiek stond verspreid op de kaaien, maar er keek evengoed volk mee van op de Oude Beestenmarkt. Gent kiest resoluut voor een hoogtevuurwerk, en dat kan je dus van veraf volgen. De hemel lichtte op in alle mogelijke kleuren.

Opvallende trend: steeds minder mensen lijken flessen en andere attributen mee te zeulen naar de vuurwerkplek. Die champagne kan voor velen wel een half uurtje wachten. Op een overenthousiaste groep Italianen na hadden ook niet veel mensen feesthoedjes of andere attributen bij.