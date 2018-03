Zo mooi kan 'afval' zijn MIC MAC MINUSCULE MAAKT KINDERSPULLEN UIT OVERSCHOTTEN SABINE VAN DAMME

09 maart 2018

03u00 0 Gent Wie met hout werkt, heeft sowieso afval. Maar die kleine overschotten kunnen nog verwerkt worden tot andere leuke spullen. Mic Mac Minuscule, dat zich al bezighield met tweedehands geboortelijsten, maakt nu leuke gadgets uit de overschotten van De Biotoop.

"Mic Mac Minuscule maakt eigenlijk vooral geboortelijsten met tweedehandsspullen", vertellen Jona Mukabalisa en Gert Linthout. "Daar is steeds meer vraag naar, we hebben ondertussen al tien mensen in heel Vlaanderen die hiermee bezig zijn. Zij schuimen tweedehandssites af, of kopen de volledige uitzet op van ouders die de babyjaren zijn ontgroeid. Ze geven advies aan het zwangere koppel en maken samen een online-geboortelijst op met tweedehands babyspullen aan de helft van de nieuwprijs ."





Stapje verder

"Alleen bedachten we toen dat we nog een stap verder konden gaan, door zélf kinderspullen te gaan produceren uit 'afval'. Want afval is eigenlijk gewoon grondstof op de verkeerde plaats. Met een aantal partners hebben we een projectsubsidie gekregen van de provincie Oost-Vlaanderen. We hebben al een soort 'brainhack' georganiseerd met 70 ondernemers, om te bedenken welke spullen we allemaal zouden kunnen maken uit textiel- en houtoverschotten. We kwamen onder meer uit op speelgoed, maar ook co-sleepersbedjes. Die worden niet lang gebruikt, dus is het eigenlijk stom om die telkens opnieuw te produceren. We zouden ze kunnen maken uit recuperatiemateriaal en dan verhuren via onze site."





Zover staan ze vandaag nog niet. "Er is wel al een samenwerking met De Biotoop, aan De Punt in Gentbrugge. De Biotoop heeft kindercrèches, een biokeuken en maakt ook ecologische inrichtingen voor crèches. Hun houtatelier ligt in Gentbrugge. Met hun overschotten ontwerpen we nu samen met Gentse designers (Atelier Watt) spullen. Zo is er al de 'oneindige stad', een houten speelgoed-bouwpakket. Maar er zijn ook leuke bedranden, schatkisten, schommeldieren en speelkastelen."Ook uit textieloverschotten worden nieuwe spullen gemaakt. "Bij 'Een Hart Voor Vluchtelingen' wordt vaak meer textiel binnengebracht dan voor hen bruikbaar is. "Samen met hen starten we een naaiatelier op. Vluchtelingen kunnen hier creatief aan de slag. Samen ontwierpen we onder meer al een zak om speelgoed in op te bergen, slabbetjes en zelfs een tipi. Het is onze ambitie om elke week een nieuwe prototype te ontwerpen, uit hout of textiel."





Alles is te vinden op www.micmacminuscule.