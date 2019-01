Zo gevaarlijk is viaduct: “Brokstukken van 1,20 meter boven fietspad” Controleurs van viaduct Gentbrugge trekken aan de alarmbel Erik De Troyer

16 januari 2019

Bij recente controles van het viaduct van Gentbrugge zijn brokstukken losgekomen van 1,20 meter lang, boven een voetpad en een fietspad. Dat blijkt uit interne communicatie van het team dat het viaduct moet controleren. Bovendien werd drie jaar geleden al gewaarschuwd voor deze grote loszittende stukken beton. De PVDA vraagt een hoorzitting over de toestand van het viaduct. “Als zo’n brokstuk op iemands hoofd valt, is dat dodelijk. Dit neigt naar schuldig verzuim”, zegt Tom De Meester (PVDA).

In een aantal interne mails die De Meester kon onderscheppen, trekken de ingenieurs die de brug onderzoeken en ‘aftikken’ aan de alarmbel. Dat ‘aftikken’ is sinds vorige week bezig. Stukje bij beetje wordt het beton geslagen met een hamer. Op die manier komen brokstukken los. De park-and-ride en de stelplaats van De Lijn zijn verwijderd waardoor nu elke hoek van de brug gecontroleerd kan worden. Uit de mails blijkt dat dat veel meer tijd vergt dan gedacht. “Het actief opsporen van loszittend beton neemt ontzettend veel tijd in beslag. We hebben vandaag, tegen onze verwachtingen in, nog heel wat loszittend beton moeten verwijderen”, klinkt het.

Pas echt alarmerend wordt het wanneer de grootte van de brokstukken ter sprake komt. “Wij hebben een stuk loszittend beton van maar liefst 20 op 10 cm, vanachter de sierpanelen verwijderd. Dit was juist boven de rijweg (Korte Magerstraat), een plaats waar elke dag (in normale toestand/zonder afsluiten), veel fietsers en schoolgaande kinderen gebruik van maken. Dit op je hoofd krijgen is dodelijk!”, klinkt het. Maar dat was lang niet het grootste brokstuk. Iets verderop staat de te lezen: “Ze hebben een stuk beton verwijderd van 30cm op 1,20m. Dat stuk zat boven een trottoir en fietspad. Hopelijk doet dit nu eindelijk de ernst van de situatie doordringen en zullen ze nu eens oren hebben naar wat onze mensen al lang aankaarten.” In een tweede mail wordt gewag gemaakt van 12 grote brokstukken. (lees verder onder foto)

Tom De Meester (PVDA) reageert boos. “Dit is heel wat anders dan de kleine brokstukken waarvan steeds gewag werd gemaakt. Blijkbaar hebben de controleurs van de bruggen in 2015 al gewaarschuwd voor dat loszittend stuk beton van 1.20 meter. Bovendien moeten de controleurs het met wel heel weinig middelen stellen. Ze moeten drie maanden wachten op een hamer en moeten een hoogtewerker lenen van een onderaannemer. Dit neigt naar schuldig verzuim.”

De PVDA wil daarom een hoorzitting over de toestand van het viaduct. “Misschien moeten we die controleurs maar eens vragen om uitleg te geven over de situatie. Daar zullen we veel over kunnen bijleren. Hoe dan ook lijkt het ons duidelijk dat hier onverantwoorde risico’s zijn genomen. Als een brokstuk van die omvang naar beneden valt op een ongelukkig moment dan vallen er doden.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer bevestigt. “Maar het brokstuk is net tijdens de controle gevallen. Er is nog nooit een brokstuk van die omvang zomaar naar beneden gekomen. De controles zijn net bedoeld om te voorkomen dat grote brokstukken naar beneden komen”, zegt Sylvie Syryn van AWV.