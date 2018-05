Zo geraakt uw pakje ook vlot door Gent DHL GEÏNTERESSEERD IN VAARTUIGEN OP ZONNE-ENERGIE SABINE VAN DAMME

09 mei 2018

02u31 0 Gent Duurzaam transport van goederen naar het centrum van de stad over het water is niet langer een utopie. Geert Dekleermaeker voert al testvaarten uit: zijn vlot werkt 100% op zonne-energie en is uniek in België. Zelfs DHL toont interesse.

"Bijna twee jaar geleden ben ik gestart met de bouw van recreatieve vaartuigen op zonne-energie", vertelt Dekleermaeker. "Voordien was ik bedrijfsleider in de bouw, in een bekistingsbedrijf. Daarnaast was ik een niet onverdienstelijk zeiler. Ik raakte ooit nog in de selectie van wat vandaag de Volvo Ocean Race heet. Met VlotGent heb ik beide passies gecombineerd en van mijn hobby mijn beroep kunnen maken."





PR-stunt

"Het vaartuig dat ik heb ontworpen is uniek in België, misschien zelfs in Europa. Momenteel ben ik in onderhandeling met rederijen en met logistieke bedrijven. Het is immers niet de bedoeling dat ik zelf ga varen. Al doe ik het momenteel wel, als een soort van PR-stunt. Als het weer meezit, doe ik het volgende week nog eens. Want een eerste test heeft alvast bewezen dat het kan. Ik ben met mijn vlot naar de bio-stadsboerderij De Goedinge gevaren, die vlakbij de Leie in Afsnee ligt. Daar kwam ik toe om 14 uur. Ik heb helpen oogsten en om 15 uur ben ik met een lading groenten afgevaren naar Gent-centrum. Om 17 uur waren de groenten geleverd bij Soep+, een soepbar vlakbij de Krook."





Geen CO2-uitstoot

De Goedinge werd dit voorjaar opgestart, en bewerkt nog maar 1 van de 8 hectare beschikbare grond. In de toekomst is het de bedoeling groentenpakketten te leveren aan particulieren en horecazaken die met lokale producten werken. Als dat ecologisch kan, bijvoorbeeld via VlotGent, is dat een meerwaarde. "Een duurzaam vaartuig kan een deeltje van de oplossing zijn voor het transportprobleem", zegt Dekleermaeker. "Geen CO2-uitstoot, geen files, minder vrachtwagens, alleen maar voordelen dus. Als we de groentenpakketten al ergens in het centrum kunnen leveren met VlotGent, bijvoorbeeld in de kelder van de Krook, scheelt dat al een pak in duurzaam transport. Vandaar ook de interesse van DHL. Als zoiets in Gent kan, kan het ook in andere steden in Europa. Een fietskoerier kan dan de laatste kilometers overbruggen."





Het vlot van Dekleermaeker is 6 op 2,70 meter groot en heeft een netto-draagvermogen van 1,3 ton. Het heeft een maximumsnelheid van 8 kilometer per uur, maar kan wel een hele dag varen zonder opladen, op zonne-energie. VlotGent verhuurt overigens ook duurzame vlotten aan particulieren, om mee rond te varen in de stad.





Alle info: www.vlotgent.be