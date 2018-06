Zitplaatsen voor Björk in rusthuis BELEEF CONCERT MET SENIOR VANUIT 'BALCONY SEAT' IN TER RIVE SABINE VAN DAMME

22 juni 2018

02u48 0 Gent Wie op 11 juli het concert van Björk op het Sint-Pietersplein op een iets andere manier wil beleven, moet naar het vlakbijgelegen rusthuis Ter Rive. Je kan nu een stoel in een rusthuiskamer reserveren, mét bijhorende senior.

Het is het Gent Jazz Festival dat Björk uitnodigt op 11 juli. Ze vervolledigt een lijstje van legendarische openluchtoptredens die eerder al op het plein plaatsvonden. Er was al Prince, Leonard Cohen, Ennio Morricone, Massive Attack en nu dus de IJslandse ster. Bij vorige concerten keken de senioren van rusthuis Ter Rive altijd mee, vanuit hun raam. Ter Rive ligt immers op het Sint-Pietersplein, en ook enkele kamers kijken uit op het plein.





"Waarom niet het nuttige aan het aangename koppelen?" bedacht de organisatie. En ze namen contact op met Ter Rive. Daar kregen ze al snel bevestiging dat heel wat senioren best eenzaam zijn, omdat ze nauwelijks nog familie hebben of gewoon weinig bezoek krijgen. Drie senioren werden bereid gevonden hun kamer op 11 juli te delen met enkele toeschouwers voor Björk.





Droog

Daarmee slaan ze drie vliegen in één klap. De senioren genieten van een concert én van het gezelschap in hun kamer. Wie een 'balcony seat' boekt, heeft een gegarandeerd prachtig zicht én zit sowieso droog mocht het regenen. En de opbrengst van het initiatief gaat integraal naar het goede doel. Gent Jazz koos Enchanté uit, de nieuwe vzw die handelaars warm maakt hun deur en hun hart te openen voor daklozen en minderbedeelden. Ze lanceerden onder meer het initiatief 'uitgestelde koffie', waarbij je niet alleen je eigen drankje betaalt, maar ook eentje extra voor iemand die er nood aan heeft.





In totaal kunnen 10 mensen naar Björk kijken vanuit het rusthuis. Ze komen terecht bij Marie-Jeanne (96), Urbain (88) of Yvonna (94). Urbains vrouw is recent overleden, Marie-Jeanne heeft geen broers en zussen meer, en Yvonna zoekt al jaren affectie bij een pluchen kat, sinds haar man overleed. Zijn foto prijkt op de kast. "Ge moet toch iets vastpakken, he", lacht de kwieke vrouw.





Wie? Björk?

Geen van de drie senioren kent Björk. Maar dat deert hen niet. "De senioren kiezen hier zelf voor", klinkt het in het rusthuis. "Ze zijn allemaal nog heel helder van geest. Ze kijken uit naar het gezelschap, voor hen wordt het sowieso een topdag." Uiteraard wordt stiekem gehoopt dat tijdens het concert enkele banden worden gesmeed, en dat de bezoekers ook achteraf nog eens passeren bij hun 'gastheer' of '-dame' van tijdens het concert.





Tien stoelen

Een ticket voor een Balcony Seat kost 74 euro, en dat geld gaat dus integraal naar Enchanté. Wie wil reserveren moet snel zijn, er kunnen maar 10 stoelen voor het raam van de drie kamers gezet worden. Tickets via www.bjork.gent.