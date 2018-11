Ziekenhuisscholen krijgen extra middelen UZ Gent had 62 jaar geleden de eerste ziekenhuisschool van het land Erik De Troyer

29 november 2018

15u58 0

Minister Hilde Crevits (CD&V) zakte vandaag af naar de Ziekenhuisschool in het UZ Gent. Die school was 62 jaar geleden de eerste school die zich specifiek richtte naar kinderen die door ziekte niet naar school konden. De minister engageerde zich om extra middelen vrij te maken voor de ziekenhuisscholen.

Het verhaal van Saar Debrie (14) toont aan waarom de ziekenhuisschool belangrijk is. “In mei 2017 kreeg Saar een herseninfarct”, vertelt haar mama Valerie. “Ze fietste ‘s ochtends nog gewoon naar school maar tijdens de zwemles werd ze plots onwel. We kregen telefoon dat we haar in het ziekenhuis konden gaan opzoeken. Haar rechterzijde was verlamd en we werden van Sint-Niklaas naar het UZ in Gent gestuurd. De revalidatie verliep vlot maar nadien kreeg ze nog een twee herseninfarct. Naar school gaan was geen optie. Ze kreeg migraine-aanvallen en de drukte van een klas kon ze niet aan.”

“Daarom zijn we teruggevallen op thuisonderwijs en de ziekenhuisschool. Hier leert ze wiskunde en ze kan goed mee. Nederlands leren kost wat meer moeite omdat het taalgedeelte van haar hersenen is aangetast. Maar ze boekt vooruitgang. Het mooie is dat deze alternatieve schoolmogelijkheden zowat automatisch zijn gestart. Wij moesten niets doen. De artsen en de school hebben dat zelf geregeld.”

De Gentse ziekenhuisschool was 62 jaar geleden de eerste dergelijke school. “Het begon met twee klasjes maar intussen geven we elk jaar les aan 120 tot 130 leerlingen verspreid over campussen in Gent, Eeklo en Melle”, zegt directeur Ingrid Van den Branden. “Er zijn echter nog grote uitdagingen, vooral op het vlak van psychische aandoeningen.” Intussen zijn er in heel het land ziekenhuisscholen. Vorig schooljaar kregen in totaal 794 leerlingen les in een ziekenhuis.

Toch blijkt niet iedereen de weg te vinden naar de ziekenhuisscholen. Daarom werd een engagementsverklaring getekend door de minister, de scholen maar ook artsen en verschillende verenigingen die bezig zijn met medische hulpverlening. De minister belooft extra inspanningen om de ziekenhuisscholen bekend te maken. De artsen engageren zich om zieke kinderen zo vaak mogelijk de weg te wijzen naar de ziekenhuisscholen. Crevits beloofde alvast 180.000 euro extra voor het jaar 2019 om ook zieke kleuters de mogelijkheid te bieden om naar de ziekenhuisschool te gaan.