Zieke man wil eigen cannabisolie maken: korte celstraf 22 juni 2018

03u12 0 Gent Rechter Bruno Stockman van de correctionele rechtbank in Gent moet wel vaker over drugszaken oordelen. Maar de zaak van gisteren was er geen dertiende uit een dozijn.

De 'drugscrimineel' voor zijn neus kweekte cannabis in zijn tuin in Gent om cannabisolie te maken voor zijn nek- en rugpijn. Verre van een dealer dus, maar wel een man die in 1989 al veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten. Rechter Stockman uitte zijn begrip voor de situatie van de Gentenaar, "maar ik moét u straffen, al was het maar principieel."





Dat gebeurde ook: de beklaagde kreeg een celstraf van één maand, die hij voor de duidelijkheid niet moet uitzitten. Hij mag ook geen cannabis meer kweken, en is dus aangewezen op cannabisolie uit Nederland.





(OSG)