Zieke Gentenaar wil zelf telen voor cannabisolie: celstraf dreigt 17 mei 2018

"Ik heb cannabis nodig. Met de gewone pillen van de dokter is de pijn ondraaglijk." Het was geen gewone drugszaak, gisteren voor de correctionele rechtbank van Gent. Voor rechter Bruno Stockman stond geen gehaaide drugsdealer, maar een oudere, werkloze Gentenaar. Hij staat bekend bij het gerecht voor bezit en teelt van cannabis. In 1989 al, dertig jaar geleden, werd hij veroordeeld. Zijn uitleg doorheen de jaren? "Ik heb cannabisolie nodig voor de pijn in mijn nek en onderrug." Cannabisteelt in België bevindt zich in een juridische schemerzone. Volgens een ministeriële richtlijn van 2005, mag elke volwassene één cannabisplant bezitten zonder vervolging. De beklaagde wilde daarop inspelen en een vzw oprichten voor cannabisteelt, naar analogie met de Antwerpse organisatie 'Trekt Uw Plant'. Zo'n vzw onderhoudt de planten, die elk apart in het bezit zijn van één burger. Maar de Gentenaar kweekte voor zichzelf al een dertigtal plantjes en werd daarvoor veroordeeld in 2015. Onlangs vond de politie opnieuw drie plantjes in de tuin. Daarvoor staat hij nu terecht. Volgens het parket heeft de man ook de intentie op opnieuw te telen in zijn kweekruimte. Hij riskeert tien maanden cel. "Dat is absurd", zegt zijn advocaat Nicholas De Mot. "Het is dezelfde ruimte als die van 2015, er groeien geen planten. Mijn cliënt is hiervoor al veroordeeld. Ik wil de vrijspraak." (OSG)