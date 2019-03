Zeven maanden cel na diefstallen bij Brico Plan-it Jeffrey Dujardin

06 maart 2019

16u56 0 Gent Twee Gentenaren hebben in beroep tot zeven maanden effectieve gevangenisstraf gekregen na verschillende diefstallen in doe-het-zelfzaken. Een bevestiging van de straf in eerste aanleg. Ze hadden het vooral gemunt op Brico Plan-it en Gamma.

Het duo werd op 24 mei 2017 betrapt bij een inbraak in de Brico in Kortrijk. Het alarm van de zaak ging af in de stockruimte van de bouwafdeling. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze Peter B. (49) aan met handschoenen en een opbergzak. In de struiken lag een ladder. Ook de auto van de tweede verdachte, Edwin N. (42), werd aangetroffen. Edwin N. was nergens te bespeuren, maar gaf toe dat hij mee was met Peter B.

Bij huiszoekingen werd veel materiaal aangetroffen bij Edwin N. De politie moest er een lichte vrachtauto bijhalen om al het materiaal op te laden, in totaal zo’n 7.700 euro waard. Ook bij Peter B. werd voor 4.325 euro aan werkmateriaal aangetroffen.

Peter B. werd veroordeeld tot opschorting van straf. Hij ging naar eigen zeggen slechts één keer mee naar Kortrijk voor de kick en heeft een blanco strafregister. Edwin N. werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg nu zeven maanden effectief.