Zeven chauffeurs van Gents koeriersbedrijf betrapt op zwartwerk Jeffrey Dujardin

12 december 2018

14u43

Bron: Belga 0 Gent Een koeriersbedrijf uit Gent dat medicijnen levert aan apotheken en rusthuizen, is betrap op zwartwerk. Vijf van de zeven bestelwagens werden in beslag genomen. Dat meldt de West-Vlaamse politiezone Vlas woensdag.

De Oost-Vlaamse sociale inspectie heeft maandag samen met de lokale politie van zone Vlas een controle uitgevoerd bij een farmaceutisch bedrijf in Kortrijk. De actie was gericht tegen een van de leveranciers van het bedrijf, een koerierdienst uit Gent die instaat voor de verdeling van medicatie aan apothekers en rusthuizen.

De inspectie had aanwijzingen dat zij het niet nauw nemen met de sociale wetgeving, en bij de controle bleek dat geen enkele van de gecontroleerde chauffeurs bij de sociale zekerheid was aangegeven. Vijf van de zeven bestelwagens werden in beslag genomen.

“De bestelwagens werden in bewarend beslag genomen en kunnen later eventueel verbeurd verklaard worden”, legt Koen Nevens, afdelingsauditeur Oost-Vlaanderen, uit. “Gezien het aantal betrokken werknemers heeft deze zaak voor ons vervolgingsprioriteit. Als dit voor de correctionele rechtbank komt, staan hier fikse boetes op, mogelijk zelfs een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar. En niet alleen het bedrijf, maar ook de zwartwerkers kunnen bestraft worden als zou blijken dat zij ondertussen een uitkering genoten.”

De actie kadert in de strijd tegen de sociale fraude van het Gentse arbeidsauditoraat. Hierbij focussen ze op fraudegevoelige sectoren zoals het vervoer van goederen. “Pakjesdiensten zijn moeilijker te controleren omdat zij de hele dag op de baan zijn. Die kleine pakkans maakt de verleiding des te groter.”