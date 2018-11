Zeven bestuurders blazen positief bij alcoholcontrole aan Overpoort Jeffrey Dujardin

08 november 2018

De Verkeersdienst van de Gentse politie heeft vanochtend bestuurders in de buurt van de Overpoort gecontroleerd op alcohol- en druggebruik. Er werden 283 autobestuurders en fietsers gecontroleerd via een samplingtest. Vier autobestuurders en drie fietsers hadden een positief resultaat. Eén autobestuurder was zijn rijbewijs direct voor 15 dagen kwijt. De anderen moesten hun rijbewijs of fiets voor 6 uur afgeven. Daarnaast werden nog drie speekseltesten afgenomen waarvan er één positief was voor cannabis. Ook werden nog vier boetes uitgeschreven voor overtredingen in verband met boorddocumenten.