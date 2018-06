Zetel vat vuur door brandende sigaret 12 juni 2018

Een brandende zetel heeft zondagavond de Heirniswijk in Sint-Amandsberg op zijn kop gezet. Rond 22.30 uur vatte de zetel vuur nadat de bewoner in slaap was gevallen met een brandende sigaret. De brandweer kwam met vijf wagens ter plaatse en kon de beginnende brand snel blussen. Er vielen geen gewonden. (JEW)