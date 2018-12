Zestiger verdedigt zichzelf in beroep: “Ik, straatracen? Met wie zou ik dat uitsteken?” Jeroen Desmecht

18 december 2018

13u47 1 Gent Een zestiger riskeert een boete van 1200 euro en 25 dagen rijverbod nadat hij op de autostrade tegen 152 km/h een ongeval veroorzaakte. Op het moment van de feiten had hij 1,52 promille alcohol in zijn bloed.

De advocaat van de man mocht dinsdag even aan de zijlijn gaan staan: de beklaagde, een ex-verzekeraar, nam uitgebreid de tijd om de rechtbank te overtuigen van zijn standpunt: “Ik ontken niet dat ik die dag had gedronken. Het is een jammere zaak, maar voor het eerst in 45 jaar ben ik met een pintje te veel achter het stuur gekropen. Maar de snelheid die jullie deskundigen hebben berekend, klopt niet. Ik reed maximaal 115 km/h.”

Volgens de verkeersdeskundigen reed de man met zijn Mercedes-Benz ML tegen 152 km/h een Opel insignia aan. Beide auto’s waren net van rijstrook veranderd, maar de zestiger zou als laatste gemanoeuvreerd hebben. Dat zou volgens de verdediging niet kloppen: met een reeks zelfgemaakte schetsen legde de man met handen en voeten de situatie uit aan de rechters. “Ik heb op YouTube verschillende verkeersongevallen bestudeerd zodat ik vandaag mijn punt kan maken”, aldus de ex-verzekeraar.

Getuigen stellen dat de zestiger op dat moment tegen hoge snelheid aan het racen was met een andere wagen. “Nonsens. Ik, straatracen? Met wie zou ik dat moeten uitsteken? Een gepensioneerde die straatracet, beeld je dat eens in.”