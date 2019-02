Zestien graden in februari? Iedereen het water in! We genieten allemaal van de ‘lente’, maar in Gent nog net iets meer Sabine Van Damme

17 februari 2019

10u33 0 Gent Iedereen geniet van deze lentedagen in het anders winterse februari. Maar in Gent denken sommigen dat het al zomer is.

Ok, de thermometer gaat vlotjes richting 16 graden, maar ’s nachts blijft het letterlijk ijskoud. Meer dan 7 graden warm is het water in de zwemvijver van de Blaarmeersen dan ook niet. En toch trokken enkele jonge dames zich daar geen moer van aan. Zon? Zwemmen! Maythé, Quincy, en Emmely leefden zich vrolijk uit, al hielden ze dat toch niet al te lang vol. Ook aan de kindervijver liepen al heel wat kindjes blootsvoets door het zand, maar echt diep in het water waagden die zich toch niet. Putten graven, de speeltuin veroveren, picknicken of gewoon genieten van de zon, dat zijn dit weekend uitverkoren activiteiten.