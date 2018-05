Zesdejaars Sint-Lievenscollege voor één dag 'groentjes' 18 mei 2018

Het was een opvallend beeld gisteren in het Sint-Lievenscollege. Voor één dag hulden de leerlingen van het zesde jaar zich in het groene uniform van de buren van Sint-Bavo. "Als school vinden we het belangrijk om onze leerlingen zelf initiatieven op poten te laten zetten. De jaarlijkse verkleedweek van het presidium vormt daar een voorbeeld van. Ze kleden zich elke dag volgens een ander thema van sport tot old skool. Vandaag kozen ze eenmalig voor het Sint-Bavo-uniform", zegt Steven Ronsijn, directielid van het Sint-Lievenscollege. "Het zorgt er meteen voor dat we een pak meer groen op school hebben. Al hebben de scholieren duidelijk te kennen geven dat ze geen vragende partij zijn om dagelijks een uniform te dragen", lacht Ronsijn.





Vandaag sluiten de laatstejaarsleerlingen hun verkleedweek af in een gala-outfit. (YDS)