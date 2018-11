Zesdaagse van Gent: politie takelt 12 voertuigen, 3 bezoekers naar het ziekenhuis Jeffrey Dujardin

19 november 2018

De zesdaagse in Gent zit er weer op. Naast alle feestelijkheden was de Gentse politie druk in de weer. Zoals elk jaar, zakten vele supporters af naar Gent. Om de overlast tot een minimum te beperken, namen de Stad Gent en de Gentse politie een aantal preventieve maatregelen. De politie controleerde dagelijks in en rond het Citadelpark op foutparkeren. Gedurende de hele zesdaagse werden 124 verkeersovertredingen vastgesteld en dienden 12 voertuigen te worden getakeld. Daarnaast werden 102 GAS-boetes uitgeschreven.

De klachtenlijn, jaarlijks speciaal ingericht door de politie om op die manier snel te kunnen interveniëren wanneer omwonenden hinder ondervinden, ontving slechts twee oproepen - beiden wegens verkeerd geparkeerde voertuigen.

Tijdens deze editie moesten er in totaal 69 personen verzorgd worden. Drie bezoekers werden naar het ziekenhuis afgevoerd.