Zesdaagse in november zal eerbetoon aan Sercu zijn Sabine Van Damme

19 april 2019

19u12 0 Gent Oud-wielrenner Patrick Sercu is Oud-wielrenner Patrick Sercu is overleden . Het belang van deze West-Vlaming in Gent kan nauwelijks overschat worden. Zonder hem was er misschien geen Zesdaagse meer geweest. Het is dan ook logisch dat de volgende editie een eerbetoon wordt aan deze man die wielrennen ademde.

“Het is uiteraard te vroeg om concreet te zeggen wat we gaan doen”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “En we moeten daarover afspraken maken met de familie ook. Maar ik kan mij niet voorstellen dat de volgende Zesdaagse géén eerbetoon aan Sercu zou worden. Zijn zoon is nu organisator, maar Patrick heeft onvoorstelbaar veel betekend voor de Gentse wielerwereld. Het was met en dankzij hem dat de Gentse Zesdaagse opnieuw floreerde na een moeilijke tijd. Gent heeft nu de enige Zesdaagse waar massaal veel volk op afkomt, en waarvan de tickets maanden voor het startschot al allemaal de deur uit zijn.”